Русский Халк попытается установить рекорд по сценическому экстриму в Люберцах

На День России, 12 июня, в Люберцах, в Наташинском парке, заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян, известный под прозвищем Русский Халк, попробует установить рекорд по сценическому экстриму. Он будет надувать грелки, удерживая на себе двух спортсменов.

При этом стоящие на лежащем атлете спортсмены будут синхронно выполнять упражнения со штангой и гантелями. Общий суммарный вес, который предстоит удерживать Агаджаняну, составит около 200 килограммов. Чтобы установить рекорд, Агаджаняну необходимо надуть до разрыва более одной грелки.

«Русский Халк решил установить рекорд мира, который будет противоречить физиологии обычного человека — лежа надувать до разрыва на количество грелки со стоящими спортсменами, которые в это время будут поднимать и опускать спортивные снаряды, что значительно сбивает и усложняет дыхание!» — отметил президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Ранее стало известно, что девятилетняя девочка в США взяла в становой тяге вес, втрое превышающий ее собственный.