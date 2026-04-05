Девочка в США взяла в становой тяге вес, втрое превышающий ее собственный

В США девятилетняя девочка в становой тяге взяла вес в 82 килограмма, что превышает ее собственный в три раза. Школьница профессионально занимается пауэрлифтингом и борьбой, сообщило издание Odditycentral .

Люси Милгрим установила три рекорда США по пауэрлифтингу. В марте во время спортивного фестиваля «Арнольд» в Колумбусе, штат Огайо, Люси продемонстрировала спортивный подвиг, который мгновенно сделал ее интернет-сенсацией. Девочка весом в 27 килограммов подняла в становой тяге 82 килограмма.

Отец школьницы рассказал, что дочь всегда была сильным ребенком. Заниматься спортом она начала с примера, который подавали родители. Достижения Люси впечатляют. Однако в Сети раскритиковали родителей — поднятие тяжестей в столь юном возрасте может негативно сказаться на развитии и здоровье ребенка. Сама Люси на комментарии в интернете не отвечает.

