Россию впервые с начала 2022 года избрали в Комитет антидопингового фонда ЮНЕСКО

Впервые с начала СВО Россию включили в Комитет антидопингового фонда ЮНЕСКО. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Решение об избрании в комитет приняли после того, как глава Минспорта Михаил Дегтярев провел более 20 встреч во Франции с представителями разных стран и организаций.

Государства Прибалтики выступили против того, чтобы Россия могла избираться в секретариат, но в итоге финальное голосование завершилось со счетом 76:66 в пользу российской стороны.

По данным канала, Международная федерация бобслея и скелетона признала незаконным решение о запрете на участие россиян, поэтому ограничения отменили. Несмотря на это, положение дел в лыжных видах спорта не изменилось: российских спортсменов не допустили до участия в Олимпиаде 2026 года.

Канал добавил, что баланс сил в FIS постепенно меняется. В ближайшее время российские представители обратятся в CAS, Дегтярев уже заявил о подготовке иска.

Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев усомнился в том, что спортсменов из России допустят до участия в Олимпиаде в 2026 году. По его словам, надежды на возвращение россиян в международное спортивное сообщество пока не оправдываются.