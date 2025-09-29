Губерниев выразил сомнения в участии российских спортсменов в ближайших Олимпийских играх

Судьба Олимпийских игр для российских спортсменов остается предметом острых споров и дебатов. Телеведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев в интервью «Ридусу» выразил сомнения в вероятности восстановления членства Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете (МОК) в декабре 2025 года.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев говорил о хороших шансах на восстановление членства ОКР в МОК, указывая на активную юридическую кампанию и положительное решение по допуску российских паралимпийцев к международным соревнованиям. Однако Губерниев высказал сомнения в жизнеспособности таких расчетов.

Он отметил, что разрешение российских спортсменов участвовать в Олимпиаде могло бы стать катализатором для интеграции российских атлетов в международное спортивное сообщество. Однако пока, по его мнению, перспективы выглядят сомнительными, и надежда на возвращение российских спортсменов на главную арену мировой спортивной сцены пока не оправдывается.