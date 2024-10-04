Российскому каноисту вернули отнятое золото ЧМ-2024

Международная федерация каноэ (ICF) вернула золотую медаль чемпионата мира — 2024 россиянину Захару Петрову. Об этом РИА «Новости» сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

Совет директоров ICF удовлетворил апелляцию России и вернул Петрову его награду.

Изначально спортсмену не засчитали результат на дистанции 500 метров, так как в конце заезда он выпал из каноэ. Победителем признали молдаванина Сергея Тарновского, он проиграл Петрову 0,019 секунды.

Российская сторона сразу же подала апелляцию, ее удовлетворили. Но вскоре спортсмена снова лишили медали и дисквалифицировали.