Каноиста Петрова снова лишили золота на ЧМ по гребле в Самарканде

Российского каноиста Захара Петрова снова лишили золота на чемпионате мира по гребле в Самарканде. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

В воскресенье спортсмен выступил в заезде одиночек на 500 метров и прошел дистанцию первым. На финише его лодка перевернулась, за что Петрова дисквалифицировали и лишили золота. В официальном протоколе состязаний указали, что спортсмен вовсе не финишировал.

Российская сторона подала протест, его удовлетворили. Петрова вернули на первое место. Серебро получил молдаванин Сергей Тарновский, бронзу — чешский спортсмен Мартин Фукса.

Позже результат Петрова снова аннулировали в протоколе. Сейчас он числится как не финишировавший. Причину изменения пока не назвали.

Спортсмены из Московской области завоевали 14 медалей на международном Кубке Доброй Воли по гребле на каноэ и байдарках. Атлеты выиграли четыре золотых, пять серебряных и столько же бронзовых наград.