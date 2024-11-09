Российского арбитра отстранили от работы на матчах до конца сезона

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза отстранила арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах под эгидой организации до конца сезона-2024/25. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

В пятницу, 8 ноября, состоялось рассмотрение дела Безбородова, по итогам которого комиссия решила отстранить судью от работы на играх Российской премьер-лиги и иных соревнованиях под эгидой.

В Сети ранее распространили скриншоты комментариев Безбородова в Telegram. В них он себя называл единственным судьей в России, который умеет работать.

Ранее Ленинский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца общественного деятеля и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова по делу о незаконном обороте боеприпасов и оружия. Во время досмотра правоохранители нашли в его одежде боевую гранату.