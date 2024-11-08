Спортивного комментатора Рабаданова арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Махачкалы арестовал спортивного комментатора и общественного деятеля Рамазана Рабаданова на два месяца по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным следствия, при досмотре у комментатора нашли в кармане куртки боевую гранату. Сам Рабаданов ранее заявил своему другу, председателю Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамилю Хадулаеву, что его подставили.

По мнению Хадулаева, это может быть связано с тем, что Рабаданов собирался посещать заседания суда по делу о погромах в аэропорту Махачкалы.

Всероссийскую известность Рабаданов получил в 2008 году после того, как прокомментировал футбольный матч чемпионата Европы между Россией и Нидерландами.