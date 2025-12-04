Российским самбистам вернули право на флаг и гимн на международных турнирах

Исполком международной федерации самбо (FIAS) снял запрет для российских и белорусских спортсменов на национальные флаги и гимны на международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

С 1 января 2026 года представляющие Россию и Белоруссию спортсмены выйдут на международные площадки под флагами своих государств.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев поблагодарил исполком FIAS за снятие ограничений, действовавших с февраля 2022 года.

«Для всей большой семьи самбо — это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт», — заявил он.

К словам благодарности присоединился министр спорта России Михаил Дегтярев, который назвал решение FIAS последовательной политикой по отстаиванию спортивных и олимпийских ценностей.

В конце ноября ограничение на использование национального флага и гимна с российских спортсменов сняла Международная федерация дзюдо.