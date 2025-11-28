Российских дзюдоистов вернули под национальный флаг

Международная федерация дзюдо восстановила право спортсменов из России выступать под своим флагом и исполнять гимн. Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик в беседе с сайтом телеканала «Звезда» назвал это решение важным событием, отметив три года ожидания возвращения российского флага и гимна на международные соревнования.