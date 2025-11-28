Российских дзюдоистов вернули под национальный флаг
Международная федерация дзюдо восстановила право спортсменов из России выступать под своим флагом и исполнять гимн. Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик в беседе с сайтом телеканала «Звезда» назвал это решение важным событием, отметив три года ожидания возвращения российского флага и гимна на международные соревнования.
По мнению Соловейчика, такое решение является признанием правильного курса, демонстрируя ценности взаимодействия, честности и взаимовыручки. Федерация выразила благодарность международным партнерам, поддержавшим российскую команду.
Дзюдоисты намерены продолжать борьбу за высокие места на турнирах, подчеркивая важность спорта как инструмента объединения народов и поддержания мира. Решение МФД призвано стать положительным сигналом другим спортивным организациям.