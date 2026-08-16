Российский синхронист Трофимов завоевал золото на юниорском ЧМ

Россиянин Трофимов завоевал золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию

Россиянин Захар Трофимов выиграл золотую медаль в произвольной сольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию. Турнир проходит в Будапеште.

Судьи оценили выступление Трофимова на 267,0426 балла. Серебро выиграл представитель Испании Энеко Санчес-Агилар (264,4163), бронза — у казахстанца Виктора Друзина (257,1201).

Российские спортсмены представлены на соревнованиях с национальными флагом и гимном. Юниорский чемпионат мира завершится 16 августа.

Пловчиха из России Екатерина Штатнова выиграла золотую награду в произвольной программе на юниорском чемпионате мира.

Днем ранее российские синхронистки взяли первое место в акробатической программе групп на юниорском ЧМ. В групповой программе выступили Алиса Готальская, Екатерина Штатнова, Лика Чечура, Александра Завьялова, Эльвира Алмазова, Анна-Мария Фомичева, Александра Пищикова и Полина Чибисова.