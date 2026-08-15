Российские синхронистки взяли золото в командной акробатике на турнире ЮЧМ

Сборная России по синхронному плаванию взяла золото на юниорском ЧМ в Венгрии

Российские синхронистки Полина Чибисова, Александра Пищикова, Анна-Мария Фомичева, Эльвира Алмазова, Александра Завьялова, Лика Чечура, Екатерина Штатнова и Алиса Готальская выиграли золото в акробатической программе групп на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Россиянки набрали 232,2147 балла.

Атлеты из Казахстана взяли серебро с результатом 203,0926. Белорусской сборной досталась бронза — 200,977.

Юниорский ЧМ завершится 16 августа. Россияне выступили на соревнованиях с национальным флагом и гимном.

Синхронистки из России взяли шестое золото на турнире. До этого они также завоевали бронзовую медаль в произвольной программе дуэтов.

Ранее сборная России установила новый рекорд и выиграла смешанную эстафету на дистанции 4×100 метров вольным стилем на ЧЕ по водным видам спорта. На соревнованиях отличились пловцы Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина.