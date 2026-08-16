Синхронистка Екатерина Штатнова завоевала золото на юниорском ЧМ в Будапеште

Российская пловчиха Екатерина Штатнова завоевала золото в произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. Информацию опубликовало РИА «Новости» .

«Штатнова одержала победу с результатом 283,3826 балла», — сообщило агентство.

На втором месте — испанская синхронистка Найя Альварес Висенте, на ее счету 268,6363 балла. Третье место досталось китаянке Чжоу Куньи с 261,4876 балла.

Чемпионат мира по синхронному плаванию среди юниоров проходил в Венгрии и завершился 16 августа. Российские пловцы выступали с национальным флагом и гимном.

Российские синхронистки выиграли золото в акробатической программе групп на юниорском ЧМ в Будапеште. Россиянки набрали 232,2147 балла. В групповой программе выстуапли Полина Чибисова, Александра Пищикова, Анна-Мария Фомичева, Эльвира Алмазова, Александра Завьялова, Лика Чечура, Екатерина Штатнова и Алиса Готальская.