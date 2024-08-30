Украинец отказался фотографироваться рядом с россиянином на Паралимпиаде

Украинец Комаров не стал фотографироваться рядом с россиянином на Паралимпиаде

Украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться рядом с российским спортсменом Кириллом Пульвером на пьедестале на Паралимпийских играх в Париже. Момент попал в кадры прямой трансляции.

Пульвер в четверг выиграл серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5, на счету Комарова бронза.

После соревнований россиянин сделал фотографию с победителем итальянцем Франческо Боччардо, тогда как Комаров показательно отдалился от них.

Паралимпийские игры стартовали 28 августа и продлятся до 8 сентября. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Ранее тренер Пальвер Вячеслав Ленский заявил 360.ru, что его подопечный бился на дистанции как лев. Специалист выразил надежду, что для пловца это не последняя награда на Паралимпиаде.