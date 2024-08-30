Украинец отказался фотографироваться рядом с россиянином на Паралимпиаде

Украинец Комаров не стал фотографироваться рядом с россиянином на Паралимпиаде

Украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться рядом с российским спортсменом Кириллом Пульвером на пьедестале на Паралимпийских играх в Париже. Момент попал в кадры прямой трансляции.

Пульвер в четверг выиграл серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5, на счету Комарова бронза.

После соревнований россиянин сделал фотографию с победителем итальянцем Франческо Боччардо, тогда как Комаров показательно отдалился от них.

Паралимпийские игры стартовали 28 августа и продлятся до 8 сентября.  Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Ранее тренер Пальвер Вячеслав Ленский заявил 360.ru, что его подопечный бился на дистанции как лев. Специалист выразил надежду, что для пловца это не последняя награда на Паралимпиаде.

Московские производители медицинских изделий укрепили позиции на рынке

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» укрепили транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Пресс-служба Минобороны

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте