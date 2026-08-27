Российский пилот Тимур Шагалиев выступит в Китае с российским флагом

Российский гонщик Тимур Шагалиев примет участие в этапе китайской «Формулы-4» в Чэнду с изображением российского флага на болиде. Об этом он рассказал в телеграм-канале .

Спортсмен станет первым российским пилотом, который выйдет на старт с национальным флагом после отмены Международной автомобильной федерацией (FIA) ограничений для спортсменов. В общем зачете чемпионата Шагалиев занимает вторую позицию.

Ранее российским и белорусским гонщикам разрешали участвовать в международных соревнованиях только под нейтральным флагом либо с лицензиями, выданными другими государствами.

Новое решение FIA отменило ограничения для отдельных спортсменов, команд и национальных сборных. При этом проводить соревнования под эгидой федерации на территории России и Белоруссии по-прежнему нельзя. Запрет будет действовать до отдельного сообщения организации.