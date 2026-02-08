Российский лыжник Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Италии

Российский лыжник Савелий Коростелев остановился в шаге от пьедестала в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Италии, заняв четвертое место.

Двадцатидвухлетний спортсмен преодолел дистанцию 20 километров (10 километров классическим ходом и 10 километров свободным) за 46 минут 14,6 секунды, уступив победителю — норвежцу Йоханнес Клебо — 3,6 секунды. Серебро завоевал француз Матис Делож, бронзу — еще один представитель Норвегии Мартин Левстрем Нюэнгет. Коростелев — двукратный чемпион мира среди юниоров.

Внимание болельщиков привлек и итальянский сноубордист Роланд Фишналлер. Он выступает на Играх с экипировкой, украшенной флагами стран, принимавших Олимпиады, в которых он участвовал ранее, — среди них есть и российский триколор. В квалификации параллельного гигантского слалома Фишналлер показал лучшее время, опередив соотечественника Аарона Марча и болгарина Тервела Замфирова.

Зимние Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.