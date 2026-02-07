Освистанные американцы, парад кофеварок и лицемерие: как прошло открытие Олимпиады-2026

В Италии 6 февраля состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Мероприятие впервые прошло сразу в четырех локациях одновременно: в Милане, Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В отличие от Франции, итальянцы не устраивали глумлений и не демонстрировали отрубленные головы, но без скандалов не обошлось. Подробности — в материале 360.ru.

Старт Олимпийский игр в Италии 6 февраля Темой церемонии открытия Олимпиады-2026 стало слово «гармония». Сцену оформили в виде диска с прилегающими к нему дорожкам. По идее создателей, она должна была стать отсылкой к олимпийским кольцам. Праздничную программу открыл балет, посвященный мифу о Психее и Купидоне. Русскоязычные пользователи Сети не упустили шанса пошутить, что на сцене не хватает Анастасии Волочковой, и прифотошопили ее к артистам.

Интересно Организаторы вспомнили и о других видах искусства — музыке и живописи. Над сценой повисли декорации в виде тюбиков с краской, по дорожкам прошли артисты балета.

Программу продолжило выступление Мэрайи Кэри, которая спела Volare на итальянском языке и собственную песню Nothing Is Impossible. Классическую музыку над ареной играли на скрипке Страдивари. Впервые в истории Игр на церемонии открытия в Италии зажгли одновременно два олимпийских огня. Но не все прошло гладко. Было на стадионе «Син-Сиро» немного психоделики, например, танцующие кофеварки.



Нераспроданные билеты За пару дней до открытия Олимпийских игр выяснилось, что не все билеты на стадион «Сан-Сиро» распродали. Чтобы заполнить пустующие 10 тысяч мест, организаторы запустили акцию «два билета по цене одного», сообщило издание La Republicca.

Освистанный вице-президент США Вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали — на пару секунд его показали на экранах стадиона во время марша американской делегации. Публика негодовала. Незадолго до начала Олимпиады в Милане прошли протесты из-за присутствия в Италии иммиграционной таможенной службы США (ICE). Агентов направили в страну для охраны в период Игр. Сотни людей вышли на улицы и скандировали лозунги против ICE, поджигая файеры. Демонстранты призывали прибывших с визитом Вэнса и госсекретаря Марко Рубио вернуться на родину. Причиной происходящего могло стать убийство агентами двух человек в Миннеаполисе, один из них имел итальянские корни. Без особого восторга публика встретила и команду Израиля — спортсменов тоже освистали.

WADA и Тутберидзе Из-за растущего недовольства действиями Соединенных Штатов главе Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри пришлось отбиваться от журналистов. Она призвала зрителей проявить уважение к американским спортсменам. Дискомфорт от Игр испытал Витольд Банька — президент Всемирного антидопингового агентства (WADA). Но его мысли заняты не политикой и протестами, а тренером Этери Тутберидзе.

Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения. Ее видели здесь. Поскольку вы спрашиваете о моих чувствах, я точно не чувствую себя комфортно из‑за ее присутствия на Олимпийских играх. Витольд Банька президент WADA

Нападки на россиян Политика все же коснулась российских спортсменов. Британские журналисты обнародовали статью, в которой обвинили четырех россиян в нарушении принципа нейтральности. Фигуристу Петру Гуменнику предъявили претензии из‑за тренировок с Ильей Авербухом, лыжнице Дарье Непряевой — из-за сборов в Крыму. Старший журналист спортивной редакции увидел доказательства вины лыжника Савелия Коростелева и конькобежки Ксении Коржовой в лайках под постами в Сети. Не смог промолчать и украинец Владислав Гераскевич, которому МОК уже выносил предупреждения на тему вероятных политических провокаций. Он заявил, что называть нейтральными атлетов, поддерживающих СВО, неправильно.

Флаг России на открытии ОИ-2026 Парад национальных команд начался с делегации Греции, которая считается родиной Олимпийских игр. Завершали марш атлеты из Италии. Россияне выступают в нейтральном статусе, они не участвовали в параде по решению МОК. Но им позволили присутствовать в качестве зрителей. Триколор на церемонию все же удалось пронести. Фото мужчины с флагом опубликовал журналист Дмитрий Кузнецов в своем телеграм-канале.

Спящая красавица При трансляции открытия Олимпиады показали «спящую» премьера Италии Джорджу Мелони. В кадре она наблюдает за церемонией c усталым видом и в какой-то момент закрывает глаза, немного склонив голову на бок. Пользователи соцсетей распространили скриншот трансляции, раскритиковав премьера за «сон» на важном мероприятии. «Спит, как ангелок», — написал один из пользователей соцсети Х. Третий назвал эти кадры одним из неприятных моментов церемонии, наряду с комментариями телеведущих Rai1 и исполнением национального гимна Италии Лаурой Паузини, которые критикуют за несоответствие высоким стандартам открытия Игр.

Хакерская атака, потоп в туалете и отключение света Формально Олимпиада началась 4 и 5 февраля, уже тогда не обошлось без эксцессов. Туалет в раздевалке женской сборной Швеции затопило во время матча с ФРГ. Немки не позволили соперницами использовать свою уборную, а шведки ответили победой с четырьмя голами. Во время турнира по керлингу на арене в Кортина‑д’Ампеццо возникли неполадки с освещением. Судьям пришлось остановить состязание, перерыв длился около трех минут и закончился саркастическими овациями спортсменов. На фоне перебоев со светом в городе шла борьба якобы с российскими хакерами. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что на министерство и связанные с ОИ сайты совершили серию кибератак.

Реакция зрителей Зрители неоднозначно отреагировали на открытие Олимпиады в Италии. «Это не спорт, а какое-то порно со стороны МОК»; «Помойка. Как и Евровидение»; «О боже, ну не Олимпиада, а клоунада какая-то. Нашим ребятам, которые там выступают, удачи и поменьше казусов. Будем верить, что политика отделится от спорта в будущем»;

Надо выйти из этого позорного движения и не платить туда больше, а организовать свою Олимпиаду. Страны подтянутся.

«Нам с ОИ не по пути, так как они проводят откровенную дискриминацию по национальному и расовому признаку. Все, что связано с МОК должно быть расторгнуто и расформировано, включая РОК, мы должны выйти из всех структур и больше не платить не рубля»; «Игры умерли в Париже, не трогайте покойника».

Расписание Олимпийских игр 2026 Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Соревнования будут проводиться в 16 дисциплинах по восьми видам спорта. Всего разыграют 116 комплектов наград. Фигурное катание. Медали разыграют 8, 11, 13, 16 и 19 февраля;

хоккейные финалы состоятся 19 (женский) и 22 (мужской) февраля;

лыжники и биатлонисты, как и конькобежцы, будут бороться за награды почти каждый день;

горнолыжный спорт, как и сноуборд, — с 7 по 18 февраля;

прыжки с трамплина. Соревнования за медали пройдут 7, 9, 10, 14 и 16 февраля;

в шорт-треке борьба за золото пройдет 10, 12, 14, 16, 18 и 20 февраля;

в санном спорте награды разыграют 8, 10, 11 и 12 февраля;

финалы у керлингистов пройдут 10 и 20–22 февраля;

в лыжном двоеборье соревнования за медали назначены на 11, 17 и 19 февраля;

скелетонисты будут бороться за пьедестал с 13 по 15 февраля;

в бобслее спортсмены оспорят звание олимпийских чемпионов 16–22 февраля;

лучшие фристайлисты получат золото, серебро и бронзу сначала 9-12, а затем 14–21 февраля;

в ски-альпинизме участники поспорят за медали 19 и 21 февраля.

