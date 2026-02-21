Российских фигуристов не пустят на чемпионат мира после Олимпиады

ISU: российских и белорусских фигуристов не допустят на чемпионат мира в Чехии

Российские и белорусские фигуристы не выступят на чемпионате мира — 2026, который пройдет в марте в Праге. Об этом сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

В организации уточнили, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами не получают приглашений и не допускаются к соревнованиям под эгидой ISU. Исключение сделали только для квалификационных стартов к Олимпиаде-2026.

Российских фигуристов отстранили от турниров ISU с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. На олимпийский отбор к Играм в Италии допустили лишь Петросян и Гуменника — они заняли шестые места.