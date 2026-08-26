Российские теннисисты Андреева и Рублев обыграли действующих чемпионов US Open

Российские теннисисты Мирра Андреева и Андрей Рублев обыграли действующих чемпионов US Open Сару Эррани и Андреа Вавассори в миксте и вышли в четвертьфинал турнира. Результат матча опубликовали на сайте соревнований.

Встреча завершилась со счетом 1:4, 4:1 (11:9). В следующем раунде россияне сыграют с победителем матча между Дианой Шнайдер и Каспером Руудом, а также Джессикой Пегулой и Тейлором Фрицем.

Рублеву 28 лет, он занял 24-е место в мировом рейтинге и выиграл 18 турниров ATP в одиночном разряде и четыре — в парном. Андреева в 19 лет находится на пятой позиции рейтинга WTA. В этом году она победила на «Ролан Гаррос».

В 2024 году Андреева вместе со Шнайдер завоевала серебряную медаль Олимпийских игр.

Соревнования в миксте на US Open начались до основной сетки турнира и завершатся 26 августа.