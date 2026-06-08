Подмосковная спортсменка Мирра Андреева завоевала титул чемпионки «Ролан Гаррос»

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос — 2026» спортсменка из Московской области Мирра Андреева обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньску. Восьмая ракетка мира одержала победу над 114-й ракеткой мира и стала победительницей турнира в женском одиночном разряде.

Для 19-летней Мирры Андреевой титул чемпионки «Ролан Гаррос» стал первым в карьере на турнирах Большого шлема. Она вошла в топ-4 самых молодых финалисток в истории «Ролан Гаррос», опередив многих именитых теннисисток.

В полуфинале Мирра Андреева уверенно обыграла украинку Марту Костюк, а в четвертьфинале — румынку Сорану Кырстю. Ранее, в мае 2026 года, Мирра Андреева вместе с Дианой Шнайдер завоевала золотые медали в парном разряде на турнире категории WTA 1000 в Риме. Обе спортсменки являются серебряными призерами Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Этот титул стал четвертым для российских теннисисток на турнирах Большого шлема. Ранее на корте побеждали Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина. Это первый российский титул турнира Большого шлема в женском одиночном разряде с 2014 года.