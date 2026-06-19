Российские саблистки выиграли чемпионат Европы в командном турнире

Российские саблистки завоевали золото в командном турнире чемпионата Европы по фехтованию в городе Антони во Франции. Трансляцию соревнований вел Fencing TV .

В финале сборная России победила команду хозяев турнира со счетом 45:39. В составе выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Запасной была Анастасия Шорохова.

Для 32-летней Егорян это седьмое золото чемпионата Европы в командной сабле и первое с 2019 года. Обе Михайловы впервые в карьере выиграли золотые медали европейского первенства.

Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Международная федерация фехтования 2 июня объявила о допуске российских спортсменов к соревнованиям с национальной символикой. Без ограничений российские фехтовальщики смогут выступать начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.