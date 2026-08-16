Российские пловцы взяли золото на ЧЕ в комбинированной эстафете

Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету 4×100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Мужская сборная России показала результат три минуты 28,67 секунды.

Пловцы Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев обошли соперников и взяли золотую медаль. До этого в предварительном заплыве команду представляли атлеты Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Роман Шевляков и Василий Кукушкин.

Второе место досталось итальянцам, показавшим результат три минуты 28,86 секунды. Французская сборная забрала бронзу. Хозяева чемпионата финишировали с результатом три минуты 29,03 секунды.

Ранее Корнев завоевал серебро в заплыве на 50 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 21,37 секунды. Его коллега Колесников занял второе место, преодолев дистанцию 50 метров на спине.