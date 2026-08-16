Пловец Егор Корнев завоевал серебро чемпионата Европы
Российский пловец Егор Корнев занял второе место на чемпионате Европы по плаванию, который проходит в Париже. В заплыве на 50 метров вольным стилем спортсмен преодолел дистанцию за 21,37 секунды.
Лидером заплыва с незначительным отрывом стал украинский пловец Никита Шеремет.
Вместе с Корневым второе место разделил сербский спортсмен Андрей Барна, который пришел к финишу с таким же результатом.
В минувшую пятницу, 14 августа, российская команда выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем и установила новый рекорд — 19,95 секунды.
Второе место досталось команде из Нидерландов, бронзовую медаль получили итальянские спортсмены.