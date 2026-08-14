Пловец Колесников взял серебро ЧЕ на дистанции 50 метров на спине

Россиянин Климент Колесников занял второе место на дистанции 50 метров на спине на ЧЕ по водным видам спорта в Париже. Третье место досталось российскому пловцу Павлу Самусенко.

Колесников в финальном заплыве показал время 24,12 секунды. Результат Самусенко — +0,03 секунды. Золото досталось чеху Мирославу Кнедла.

Россияне выступают на ЧЕ в нейтральном статусе. Соревнования по плаванию завершатся 16 августа.

До этого Колесников установил мировой рекорд на этой дистанции, выступив 27 июля 2023 года на Кубке России. Тогда он показал результат 23,55 секунды. Международная федерация плавания (World Aquatics) официально признала его достижение 9 января 2024 года.

Ранее спортсменки Евгения Чикунова и Дарья Клепикова пополнили копилку сборной России. Чикунова установила новый рекорд соревнования на дистанции в 200 метров брассом, взяв золото. Клепикова завоевала бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем.