Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в эстафете вольным стилем

Российская команда пловцов установила юниорский рекорд мира в эстафете 4×100 м вольным стилем. Об этом сообщил ТАСС .

Во время в квалификации к финалу юношеского чемпионата Европы в Мюнхене по Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков показали время три минуты 14,72 секунды.

Финальные заплывы пройдут 7 июля. Спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ранее синхронистки из России выиграли 11 медалей на юниорском чемпионате Европы. Только одна из них серебряная, остальные — золотые.

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян заняла второе место на европейском первенстве по фехтованию. Это ее одиннадцатая награда в подобных соревнованиях.