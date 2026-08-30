Российские пятиборцы завоевали золото в командном зачете на ЧМ в Китае

Сборная России по современному пятиборью одержала победу в командном турнире на чемпионате мира в Гуйяне. Об этом сообщило РИА «Новости Спорт» .

Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров набрали 4693 балла и завоевали золото, опередив сборные Египта (4687) и Франции (4482).

В личном турнире Громадский с 1581 очком взял серебро, а победителем стал чех Лукаш Матей (1586). Бронза — у представителя Южной Кореи Со Чан Вана (1576). Борщев и Бобров остановились в шаге от первой десятки: оба набрали по 1556 баллов и заняли девятое и 10-е места.

Чемпионат мира завершится 30 августа. Российские атлеты выступают под своим флагом и гимном: МОК отменил рекомендации об ограничениях, а UIPM снял запреты для российских спортсменов.

Международный союз конькобежцев (ISU), в свою очередь, усложнил правила допуска на этапы серии Гран-при для фигуристов из России и Белоруссии.