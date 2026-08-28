ISU усложнил правила допуска российских фигуристов на Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила допуска спортсменов из России и Белоруссии, касающиеся отбора фигуристов на этапы серии Гран-при. Об этом сообщила пресс-служба ISU .

Российские и белорусские фигуристы, имеющие нейтральный статус, теперь должны будут выступить на других турнирах, чтобы попасть в список запасных. Им необходимо будет набрать минимальное число баллов для допуска, участвуя, например, на соревнованиях серии «Челленджер».

Кроме того, ISU отменил бонус для призеров Гран-при. Теперь обладатели медали этой серии при организации лишились приоритетного права участвовать во втором этапе.

Теперь Петру Гуменнику и Аделии Петросян, участвующим в ОИ -2026 в Италии, придется соревноваться на дополнительных стартах ради возможности выйти на этапы Гран-при. При этом победители этих турниров попадут в самый низ списка запасных, среди которых потом сформируют мини-рейтинг согласно набранным баллам.

Ранее в китайском Сиане юная россиянка София Дзепка взяла золото в женском одиночном катании.