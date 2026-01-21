Российские лыжники и конькобежцы получили приглашение на Олимпиаду-2026

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова приглашены на Олимпиаду в Италии в нейтральном статусе. Информация появилась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Чтобы участвовать в Играх, спортсмены должны принять приглашение.

Международный олимпийский комитет разрешил участвовать в Играх фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, шорт-трекистам Ивану Посашкову и Алене Крыловой, а также ски-альпинисту Никите Филиппову.

МОК приглашает россиян на Игры, если они соответствуют критериям отбора и прошли проверку специальной комиссии (AINERP) на соблюдение нейтрального статуса.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане с 6 по 22 февраля.

Российские спортсмены не смогут участвовать в зимних Олимпийских играх в Милане, сообщила глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Даже если будет достигнуто мирное соглашение по Украине, это не изменит ситуацию.