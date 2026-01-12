МОК пригласил на Олимпиаду еще двух российских спортсменов

Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм в Италии российских шорт-трекистов Ивана Посашкова и Плену Крылову. Спортсмены прошли все необходимые проверки, сообщили на официальном сайте организации.

В МОК отметили, что имеются два места по квоте — мужское и женское, чтобы пригласить иностранных спортсменов на короткий трек.

«Соответствующие критериям и приглашенные спортсмены с российским паспортом: Иван Посашков и Алена Крылова», — указано в заявлении.

До этого на Игры-2026 пригласили российских фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян, а также белорусскую спортсменку Викторию Сафонову. Все они приняли приглашение.

Сами зимние Олимпийские игры пройдут в период с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что россияне будут участвовать в Играх-2026 только как нейтральные атлеты. Они не смогут представлять страну даже в случае заключения мирного соглашения по Украине.