Россиянам запретили представлять страну на зимней Олимпиаде в Милане

Российские спортсмены не смогут представлять страну на зимних Олимпийских играх в Милане, даже если заключат мирное соглашение по Украине. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявила глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

«На данном этапе ничего не изменится в уже принятом решении: нейтральные атлеты. В индивидуальном порядке», — заявила Ковентри.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане с 6 по 22 февраля.

Ранее МОК рекомендовал снять все ограничения на участие россиян и белорусов в юношеских соревнованиях. Взрослых спортсменов комитет по-прежнему допускает к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

В ноябре стало известно, что МОК планирует запретить трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде. Атлетам могут разрешить участие только в том случае, если они приняли меры по снижению уровня тестостерона. Ковентри заявила о необходимости защитить женские соревнования.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.