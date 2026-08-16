Российские гимнастки завоевали девять медалей на юниорском чемпионате Европы

Юниорская сборная России по спортивной гимнастике показала триумфальный результат на чемпионате Европы в Загребе, завоевав серию высших наград. К золоту в командном многоборье и двум медалям в личном первенстве россиянки добавили шесть наград в финалах на отдельных снарядах.

Главной героиней заключительного дня соревнований стала Полина Дмитриева, выигравшая три золотые медали.

Две серебряные награды на счету Александры Андриановой, еще одно серебро команде принесла Дарья Миронова. Всего по итогам турнира российские гимнастки завоевали девять медалей разного достоинства, подтвердив статус сильнейших на континенте.

Также представительницы художественной гимнастики на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне завоевали сразу две награды в финале упражнений с мячом.

Серебряным призером мирового первенства стала София Ильтерякова, а бронзу выиграла Мария Борисова. Победу в этом виде программы одержала представительница Германии Дарья Варфоломеев.

Ранее российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль в произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште.