Российская гимнастка Полина Дмитриева завоевала золото на юниорском ЧЕ в Загребе

Российская спортсменка Полина Дмитриева выиграла золотую медаль юниорского чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнении на бревне. Гимнастка набрала 13,993 балла.

Второе место досталось представительнице Франции Луан Плиссон с результатом 13,166 балла. Бронзу завоевала британка Элизабетта Карделли, судьи присудили ей 12,833 балла. Еще одна российская спортсменка— Александра Андрианова — в упражнениях на бревне заняла шестое место.

Дмитриева также завоевала золото в упражнении на брусьях. Андрианова в этой категории взяла золото. В личном многоборье золото также у россиянки Александры Андриановой, Дмитриева — вторая. В командном многоборье на первом месте — российская сборная, в составе: Александра Андрианова, Полина Дмитриева, Дарья Миронова и Виктория Тонконогова.

Юниорский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил в Загребе, Хорватия. Российские спортсменки выступали на турнире без национальной символики.

Среди взрослых спортсменок на чемпионате Европы по спортивной гимнастике выступает олимпийская чемпионка и чемпионка мира и Европы Ангелина Мельникова.