Российские дзюдоисты завоевали серебро командного турнира ЧМ

Сборная России заняла второе место в командном турнире чемпионата мира по дзюдо в Баку. В финале российские спортсмены проиграли команде Японии со счетом 1:4, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России.

Бронзовые медали завоевали сборные Узбекистана и Грузии.

В состав российской команды вошли Наталья Елкина и Ирина Зуева в категории до 57 килограммов, Тамара Лищенко и Мадина Таймазова — до 70 килограммов, Дарья Речкалова — свыше 70 килограммов. Среди мужчин выступили Буян-Херел Санаа в категории до 73 килограммов, Мансур Лорсанов — до 90 килограммов, Тамерлан Башаев и Инал Тасоев — свыше 90 килограммов.

Турнир смешанных команд завершал программу чемпионата мира. Россияне выступали на соревнованиях с флагом и гимном.

Ранее дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом мира в весовой категории свыше 100 килограммов, победив в финале представителя Азербайджана Ушанги Кокаури. Его золотая медаль оказалась первой и единственной для России на этом первенстве.