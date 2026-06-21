Российская спортсменка показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

Российская легкоатлетка Полина Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом. Спортсменка преодолела планку на Кубке России в Чебоксарах. Трансляцию соревнований вела ВФЛА в VK Видео .

Девушка взяла высоту 4,91 метра. До этого лучшим результатом года считался прыжок американской спортсменки Ханы Молл на 4,88 метра, который она выполнила зимой.

Полине Кнороз 26 лет. В 2021 году она победила на этапе Бриллиантовой лиги. Россиянка также семь раз выигрывала чемпионаты страны: четыре раза на летних турнирах и трижды — на зимних первенствах.

Ранее прыгунья с шестом обновила личный рекорд на Неделе легкой атлетики в Москве. Спортсменка заняла первое место с результатом четыре метра 87 сантиметров.