Прыгунья с шестом Полина Кнороз обновила личный рекорд в Москве

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз обновила личный рекорд на Неделе легкой атлетики в Москве на Воробьевых горах. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Спортсменка заняла первое место с результатом четыре метра 87 сантиметров.

Прежний рекорд Кнороз составлял на один сантиметр меньше — 4,86 метра. Второе место заняла Татьяна Калинина с результатом четыре метра 60 сантиметров, третье — Ирина Михайлова, прыгнувшая на четыре метра 50 сантиметров.

Среди мужчин в прыжках с шестом победил Степан Кекин — его показатель составил пять метров 60 сантиметров. В прыжках в высоту у мужчин лучший результат у Данила Лысенко — два метра 32 сантиметра, у женщин — у Кристины Королевой — один метр 92 сантиметра.

Несколько лет назад Кнороз раскритиковала организацию соревнований по прыжкам с шестом на Олимпийских играх в Париже. Она назвала ее катастрофой.