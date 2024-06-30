Российская футболистка Абдуллина покинула «Челси»

«Челси» объявил об уходе футболистки Абдуллиной

Российская футболистка Алсу Абдуллина покинула женскую команду «Челси» по истечении контракта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Алсу не смогла закрепиться в составе девушек», — заявили представители «Челси».

В клубе напомнили, что прошлый сезон Абдуллина провела в аренде команды «Париж».

Россиянка подписала контракт с «Челси» в декабре 2021 года. С 2020-го девушка выступала в составе «Локомотива».

Ранее сообщалось, что лидер футбольного клуба «Балтика» Данила Козлов перешел в «Краснодар». Заинтересованность в спортсмене также демонстрировал петербургский «Зенит».

До этого стало известно, что защитник «бело-голубых» Арсен Адамов продолжит карьеру в грозненском «Ахмате».

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