Футболист Козлов перешел из «Балтики» в «Краснодар»

Лидер футбольного клуба «Балтика» Данила Козлов перешел в «Краснодар». О этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на пресс-службу новой команды игрока.

После приезда в клуб, успешного прохождения медосмотра, Козлов оформил официальные документы на присоединение к новой команде.

Было известно, что за переход спортсмена «быки» заплатили 120 миллионов рублей.

«Зенит» из Санкт-Петербурга также демонстрировал заинтересованность в Козлове, но талантливый полузащитник выбрал переход в «Краснодар».

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