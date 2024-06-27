Футболист Козлов перешел из «Балтики» в «Краснодар»
Лидер футбольного клуба «Балтика» Данила Козлов перешел в «Краснодар». О этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на пресс-службу новой команды игрока.
После приезда в клуб, успешного прохождения медосмотра, Козлов оформил официальные документы на присоединение к новой команде.
Было известно, что за переход спортсмена «быки» заплатили 120 миллионов рублей.
«Зенит» из Санкт-Петербурга также демонстрировал заинтересованность в Козлове, но талантливый полузащитник выбрал переход в «Краснодар».
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