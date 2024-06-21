Защитник «Зенита» Адамов продолжит карьеру в «Ахмате»

Защитник петербургского «Зенита» Арсен Адамов заключил соглашение с грозненским «Ахматом». Футболист перешел в клуб Чеченской Республики на правах аренды, написала«Свободная пресса».

Уточняется, что спортсмен будет выступать за «Ахмат» до конца предстоящего сезона.

Прошлый сезон полузащитник отыграл в «Оренбурге» также на правах аренды.

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