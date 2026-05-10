Россиянин Копылов победил бразильца Тулио на турнире UFC 328

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов победил бразильца Марко Тулио на турнире UFC 328 в американском городе Ньюарке. Этот успех помог спортсмену прервать серию из двух поражений подряд.

Бой в среднем весе завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для него эта победа стала 15-й в профессиональной карьере. Поединок прошел в рамках предварительного карда турнира.

Ранее на UFC 328 еще одну победу одержал непобежденный российский боец Байсангур Сусуркаев. Он выиграл у бразильца Джордена Сантоса удушающим приемом в третьем раунде.

Уже в воскресенье, 10 марта, пройдет бой UFC 328 между Александром Волковым с представителем Доминиканы Вальдо Кортес-Акостой. Специалисты предположили, что соперник россиянина непредсказуем и фавориту поединка важно до конца оставаться внимательным.