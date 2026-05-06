Гендиректор Ural FC Сидельников оценил шансы Волкова в предстоящем бою

Бывший тяжеловес Bellator и генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников в интервью RT высказал мнение о предстоящем поединке между Александром Волковым и Вальдо Кортес-Акостой из Доминиканы.

Сидельников подчеркнул, что Кортес-Акоста является непредсказуемым бойцом, который в последних боях показал себя с лучшей стороны. Несмотря на то что Волков выглядит фаворитом в этом поединке, Сидельников напомнил о некоторых боях Александра, где он сталкивался с неожиданными трудностями.

«Александру не стоит недооценивать Кортес-Акосту, расслабляться даже на последних секундах боя», — отметил Сидельников.

Он также добавил, что Волков стал опытнее и мудрее, поэтому не думает, что Кортес-Акоста может доставить Александру большие проблемы.

Бой пройдет в рамках турнира UFC 328 в американском Ньюарке 10 мая. Начало ориентировочно в 06:00 по московскому времени.