Россиянин Дорофеев первым оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ

Российский форвард клуба «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев стал первым хоккеистом в новом сезоне НХЛ, забросившим три шайбы в одном матче. Достижение покорилось в игре с «Лос‑Анджелес Кингз».

Хоккеист трижды поразил ворота соперников за два период домашней встрече регулярного чемпионата. Дорофеев отличился при игре в равных составах, а также дважды — в большинстве.

Кроме того, российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко открыл счет в этой игре, став автором первого российского гола в сезоне-2025/26.

В прошлом регулярном сезоне НХЛ Дорофеев записал на свой счет 52 (35+17) очка, а в плей-офф набрал три (2+1) очка за восемь матчей.

Ранее российская звезда «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в топ-50 лучших хоккеистов НХЛ по версии телеканала TSN. В августе Овечкина внесли в Книгу рекордов России.