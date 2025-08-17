Овечкина внесли в Книгу рекордов России

Капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, превзошедшего Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, внесли в книгу рекордов России. Об этом сообщается в аккаунте Книги рекордов России в соцсети «ВКонтакте» .

В данный момент у Овечкина — 897 голов. И это «историческое достижение», символизирующее его спортивное мастерство, стабильность и упорство.

«Александр Овечкин не просто побил рекорд Уэйна Гретцки — он уже переписал хоккейную историю от имени России», — говорится в сообщении.

В Книге рекордов России подчеркнули, что это не просто цифры. За ними стоят годы тренировок и сотни матчей, тысячи бросков и миллионы вдохновленных игрой россиянина болельщиков.

Овечкин превзошел Гретцки 6 апреля 2025 года по количеству заброшенных голов в регулярных чемпионатах НХЛ. У канадца показатель составлял 894 шайбы.

Сезон — 2025/26 станет для 39-летнего хоккеиста последним по действующему контракту с «Вашингтоном».

Ранее старший сын Овечкина забросил четыре шайбы в гала-матче в Мытищах. Игру организовали его именитый отец и еще один легендарный хоккеист Павел Дацюк.