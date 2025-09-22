Овечкин вернулся в топ-50 лучших игроков НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 49-е место в рейтинге лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги по версии TSN. Об этом сообщили на сайте телеканала.

Имена хоккеистов, занявших места с 41-го по 50-е, озвучили 22 сентября. Кроме того, 44-е место в топе у российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, который в прошлогоднем рейтинге занимал 39-е место.

Канадский телеканал составляет рейтинг из 50 лучших игроков НХЛ в течение 15 лет, начиная с 2010 года. Овечкин занимал второе место в первых двух версиях списка TSN.

В августе Александра Овечкина внесли в Книгу рекордов России. В спортивной копилке у хоккеиста — 897 голов. Такое историческое достижение символизирует его мастерство и упорство, отметили на сайте проекта.