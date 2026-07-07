Роналду заплакал после проигрыша испанцам в чемпионате мира

Португальский форвард, рекордсмен по количеству голов на уровне национальных команд и пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду расплакался после матча 1/8 финала ЧМ по футболу. Об этом сообщил ТАСС .

В понедельник португальцы уступили испанцам в 1/8 финала со счетом 0:1. Для 41-летнего спортсмена эта игра стала последней на чемпионатах мира. После конца матча он не сдержал эмоций.

В воскресенье на пресс-конференции футболист подтвердил, что нынешний чемпионат — завершающий в карьере. Самым высоким достижением португальца на чемпионатах стало четвертое место, завоеванное в 2006 году.

Всего на чемпионатах мира Роналду участвовал в 27 играх. Это второй результат в истории турнира, уступающий только Лионелю Месси (30 матчей). На счету у футболиста 11 голов, один из которых был забит в плей-офф — в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против хорватов (2:1).