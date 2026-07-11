«К сожалению». Роналду будет в составе Португалии на Евро‑28

Футболист Криштиану Роналду поедет на чемпионат Европы 2028 года в составе сборной Португалии. Об этом португальский агент Паулу Барбоза рассказал «Матч ТВ» .

По его словам, причиной стало назначение новым главным тренером Жорже Жезуша, который работал с Роналду в саудовском «Аль‑Насре». Барбоза отметил, что у них были не лучшие отношения, но тренер все равно будет вызывать футболиста.

«К сожалению, Роналду поедет на Евро‑28 в составе сборной Португалии. Думаю, он будет приглашать Роналду в сборную, но, возможно, не будет ставить в основе», — сказал агент.

Роналду на чемпионате мира — 2026 забил три гола и стал первым игроком в истории, забивавшим на шести мундиалях. Спортсмену 41 год. Новый наставник португальцев Жезуш сменил Роберто Мартинеса после вылета от Испании в 1/8 финала.

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