Роналду стал самым возрастным игроком стартового состава в истории чемпионатов мира

Роналду вышел на поле ЧМ-2026 в 41 год и установил возрастной рекорд

Португальский нападающий Криштиану Роналду установил возрастной рекорд чемпионатов мира среди полевых игроков. Он вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч с Демократической Республикой Конго в возрасте 41 года и 132 дней.

Для форварда турнир 2026 года стал шестым мундиалем в карьере. Днем ранее такого же показателя достиг капитан сборной Аргентины Лионель Месси: шесть чемпионатов мира являются рекордом в истории футбола. Оба форварда превзошли достижение Антонио Карбахаля, Лотара Маттеуса, Рафаэля Маркеса и Мануэля Нойера, которые выступали на пяти чемпионатах.

Роналду провел на первенствах планеты 22 матча и забил восемь голов. Лучшим результатом португальца пока остается полуфинал ЧМ-2006 в Германии.