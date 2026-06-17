Месси первым из футболистов сыграл в шести матчах ЧМ по футболу

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Алжира. Футболист обновил рекорд по участию в первенстве.

Сборные Аргентины и Алжира встретились 17 июня стадионе «Эрроухед» в американском городе Канзас-Сити. Месси открыл счет на седьмой минуте игры.

Аргентинский нападающий в 27-й раз участвовал в матче чемпионата мира по футболу и стал первым, кто провел шесть игр на этом первенстве. Месси обошел таких знаменитых футболистов, как Антонио Карбахаль, Лотар Маттеус, Рафаэль Маркес, Мануэль Нойер и Криштиану Роналду, на счету которых по пять встреч.

Ранее во время матча между сборными Франции и Сенегала болельщик развернул флаг России. Он пронес триколор на стадион «Метлайф» в американском городе Ист-Ратерфорд.