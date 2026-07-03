Роналду поставил двойной рекорд на ЧМ-2026

Роналду на матче с Португалией стал самым возрастным участником плей-офф ЧМ

Alexandra Fechete/Keystone Press Agency
Фото: Alexandra Fechete/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Войдя в стартовый состав сборной Португалии в матче против Хорватии, Криштиану Роналду стал самым возрастным спортсменом, участвовавшим и забившим гол в плей-офф чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил Fox Sports.

Роналду к моменту игры исполнился 41 год 127 дней. Он вошел в стартовый состав национальной сборной Португалии и забил гол на 68-й минуте игры. Это позволило спортсмену проставить сразу несколько рекордов.

Звезда португальской команды стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ по футболу и самым старшим участником, забившим гол на этом этапе турнира. Лично для Роналду гол в ворота Хорватии стал первым в карьере, забитым в плей-офф чемпионата мира.

Ранее нейросеть составила рейтинг самых красивых участников ЧМ-2026 по футболу. Роналду занял 45-е место.

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