Роналду поставил двойной рекорд на ЧМ-2026

Войдя в стартовый состав сборной Португалии в матче против Хорватии, Криштиану Роналду стал самым возрастным спортсменом, участвовавшим и забившим гол в плей-офф чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил Fox Sports .

Роналду к моменту игры исполнился 41 год 127 дней. Он вошел в стартовый состав национальной сборной Португалии и забил гол на 68-й минуте игры. Это позволило спортсмену проставить сразу несколько рекордов.

Звезда португальской команды стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ по футболу и самым старшим участником, забившим гол на этом этапе турнира. Лично для Роналду гол в ворота Хорватии стал первым в карьере, забитым в плей-офф чемпионата мира.

Ранее нейросеть составила рейтинг самых красивых участников ЧМ-2026 по футболу. Роналду занял 45-е место.