ИИ выбрал самого красивого футболиста чемпионата мира — 2026
ИИ назвал Родриго Де Пауля самым красивым футболистом ЧМ-2026
Искусственный интеллект назвал полузащитника сборной Аргентины Родриго Де Пауля самым красивым футболистом чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщило издание RMC Sport.
Исследование провела компания DreamGF, проанализировав внешность 150 популярных игроков турнира по принципу «золотого сечения», который оценивает симметрию и гармонию лица.
Второе место досталось форварду немецкой сборной Каю Хаверцу, а бронзу взял английский нападающий Нони Мадуэке. Легендарный португалец Криштиану Роналду занял только 45-ю позицию.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Россия, отстраненная от международных соревнований с 2022 года, в турнире не участвует.
Ранее Международная федерация футбола выбрала лучших игроков первого тура чемпионата по трем критериям. В рейтинг вошли спортсмены из Аргентины, Канады и Ирана.