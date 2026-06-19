Искусственный интеллект назвал полузащитника сборной Аргентины Родриго Де Пауля самым красивым футболистом чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщило издание RMC Sport .

Исследование провела компания DreamGF, проанализировав внешность 150 популярных игроков турнира по принципу «золотого сечения», который оценивает симметрию и гармонию лица.

Второе место досталось форварду немецкой сборной Каю Хаверцу, а бронзу взял английский нападающий Нони Мадуэке. Легендарный португалец Криштиану Роналду занял только 45-ю позицию.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Россия, отстраненная от международных соревнований с 2022 года, в турнире не участвует.

Ранее Международная федерация футбола выбрала лучших игроков первого тура чемпионата по трем критериям. В рейтинг вошли спортсмены из Аргентины, Канады и Ирана.