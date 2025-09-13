Родченков сообщил о проблемах с психикой в США из-за одиночества

У бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова возникли проблемы с ментальным здоровьем после переезда в США. Об этом он поделился в книге «Допинг. Запрещенные страницы».

Признание можно прочитать в главе под названием «Предварительные итоги. 2018–2020».

«Одиночество томит и удручает — и сказывается на психике. Мое определение одиночества — это когда некому рассказать неприличный анекдот. Только благодаря дневнику я знал, какое сегодня число и какой день недели», — указал автор.

Уволившись из Московской антидопинговой лаборатории в 2015 году, Родченков бежал в США. Там он стал главным информатором WADA и принялся обвинять российских спортсменов в употреблении запрещенных на соревнованиях препаратов. Из-за него ряд отечественных атлетов столкнулись с дисквалификацией, аннулированием результатов и лишением наград.

В августе прошлого года Родченкова вновь объявили в розыск.